La pandémie du coronavirus aura mis en avant la nécessité d'être couvert par une mutuelle santé. Mais malheureusement, tous les citoyens ne bénéficient pas forcément d'une bonne couverture sanitaire. Dans les pays en voie de développement, les systèmes de couverture sanitaires ne sont pas encore bien rodés et couvrent pour la plupart que les fonctionnaires des états concernés. Dans les pays développés comme la France, plusieurs offres sont disponibles ce qui rend encore plus difficile le choix d'une mutuelle santé. Mais choisir une bonne mutuelle relève d'un calcul assez précis entre revenus, dépenses mensuelles, mais aussi problèmes de santé connus ou pas.

Selon des données sanitaires, près de 4 % des Français vivent sans mutuelle santé ce qui fait environs 2,5 millions de personnes. Le critère principal qui pousse cette partie de la population à ne pas opter pour une mutuelle reste le niveau de vie. Payer pour une mutuelle santé lorsqu'on a des soucis pour boucler la fin du mois reste un choix très difficile à faire. Sans surprise, les principaux concernés préfèrent braver virus et bactéries au risque d'y laisser leurs vies dans les cas plus graves. Il convient toutefois de noter que ce nombre a constamment baissé depuis quelques décennies. En 1996, il y avait environ 14% des français qui vivaient sans mutuelle santé. Sans surprise, les chômeurs restent la couche sociale la plus touchée par cette situation, suivis des retraités, des étudiants et des salariés du secteur public; ceux du secteur privé sont les moins touchés.

Il convient toutefois de rappeler qu'en France, la sécurité sociale couvre les soins de base. Ce qui évite les situations catastrophiques que l'on peut constater dans d'autres pays, y compris des pays développés comme les USA, où des citoyens se retrouvent piégés par des dettes non voulues, mais imposées par leur santé et le système. La Mutuelle santé permet aux détenteurs d'avoir droit à des soins encore plus personnalisés et couvre des accidents imprévus. Pour aider les citoyens dans leur quête de la meilleure assurance, plusieurs services sont disponibles sur la toile. Les comparateurs d'assurance permettent en effet de gagner du temps, de brasser la plupart, sinon, la totalité des offres disponibles en partant de critères de bases prédéfinis.

Les comparateurs, une solution viable pour tout le monde?

Sur une même page, les internautes peuvent ainsi parcourir les offres qui leur correspondent, sans perdre le temps sur les différents sites des mutuelles santé. Il y a un gain énorme de temps en comparant les offres sur une même page affirme un spécialiste du domaine de la santé en hexagone. Pour lui, les comparateurs ne sont pas que des sites d'affichage de mutuelles. Ils permettent surtout de faire le bon choix, sans perdre en possibilités et en options. En prenant en compte que tous les assurés ne sont pas logés à la même enseigne, en fonction de leur historique sanitaire, des risques liés à leur environnement de travail ou lieux de résidence, il est généralement plus conseillé de se baser sur un comparateur et non se fier à l'assurance d'un ami ou d'un parent. Il faut rappeler également que tous les contrats ne se valent pas, certains protégeant mieux certaines populations que d'autres, certains secteurs d'activités que d'autres.

Comme évoqué plus haut, le lieu de résidence reste un argument très prédominant dans les calculs des assurances santé. Les séniors aussi ne sont pas épargnés. Ils doivent faire face, pour la plupart, à de nombreux problèmes de santé dus à leurs précédentes activités physiques, ou encore à la manière dont ils ont passé leurs vies. Les comparateurs peuvent également être d'un grand soutien dans ces cas, car ils s'adaptent à la situation des aînés. Les mutuelles proposent généralement 3 genres de contrats aux personnes du troisième âge, un économique adapté au budget des moins fortunés, un intermédiaire et un supérieur pour les mieux nantis.