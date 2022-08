Les relations entre les joueurs stars du Paris Saint-Germain (PSG), Neymar et Kylian Mbappé semblent ne pas être au beau fixe. C’est du moins ce qu’on pourrait comprendre à la suite d’une réaction du brésilien sur les réseaux sociaux. En effet, Neymar a liké une publication qui critiquait le natif de Bondy, après qu'il ait raté le premier penalty contre Montpellier. Le post fustige le fait que : « clairement c’est une affaire de contrat ». Cette publication indique donc que Mbappé aurait eu sur la base de son contrat de prolongation, la possibilité de tirer les penaltys.

« Ce n’est pas un problème de tireur de penalty »

Cela résulterait de la volonté du footballeur de 23 ans d’être un joueur de premier plan du projet du Paris saint-Germain. Ainsi, une telle position passe la prise de plusieurs responsabilités sur le terrain. Sur Twitter, Romain Molina, journaliste indépendant, a estimé que « ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG. C’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant). Pas plus compliqué que ça ».

Pour rappel, cela intervient après que l’Argentin Lionnel Messi se soit retrouvé hors de la liste des nominés pour le Ballon d’or. Dans une interview accordée au média France Football, Mbappé s’est souvenu du moment où Messi était allé chercher son trophée l'année dernière. « Il était super nerveux alors qu’il allait chercher son septième trophée quelques heures plus tard. On pourrait penser qu’il avait l’habitude et qu’il était tranquille avant une telle soirée. Mais pas lui. Peut-être qu’il pensait à ce qu’il allait dire, comment il allait soulever son trophée » avait-il notamment déclaré.