« Je pense que pour l’instant, ils n’ont pas réussi encore à tout mettre en place par rapport au projet vendu pour que Kylian reste ». Ainsi parlait Jérôme Rothen en évoquant le problème entre Mbappé et Neymar. Eh oui ! L'ancien joueur du PSG devenu consultant ne croit pas au discours de Christophe Galtier. Pour lui, « c’est le club qui a vendu un projet où (le champion du monde français) est la pointe ». Et ce projet « était sans Neymar à la base ». Apparemment , le brésilien a du « mal à digérer et à accepter le fait que Kylian soit tout en haut du projet et que lui soit en retrait. Ça c’est un vrai problème » assure l’ex-footballeur.

" Parce que Galtier a un joli discours..., tous les problèmes sont résolus ? "

"Il y a des problèmes d’égo au club" poursuit Jérôme Rothen. Et selon lui, ces problèmes seront difficiles à gérer pour le coach « Christophe Galtier, mais aussi pour Luis Campos, Antero Henrique, le président, le club, l’émir et les supporters…Ça va être compliqué » assure t-il. "Au premier écart, au premier accroc, il va y avoir du souci" entre Neymar et Mbappé. L'ancien joueur ne croit donc pas au discours de Galtier qui disait en conférence de presse hier que l’abcès avait été crevé après le penaltygate.

« Quand tu regardes l’équipe type aujourd’hui, c’est l’équipe de l’année dernière mis à part Vitinha. Parce que Christophe Galtier a un joli discours et a changé tactiquement, tous les problèmes sont résolus ? Il ne faut pas déconner…Aujourd’hui , vous n’allez quand même pas me dire que l’arrivée de Christophe Galtier et de Luis Campos, et le retour d’Antero Henrique qui revient de je ne sais pas d’où, ça va régler tous les problèmes » a lancé Jérôme Rothen, très sûr de ses affirmations. Il va par ailleurs démentir les informations tendant à faire croire que Mbappé avait demandé le départ de Neymar du club.