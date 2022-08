La classification des 18 partis politiques ayant une existence légale au Bénin et repris par le média Bi news fait polémique. Sur la liste publiée, seulement deux partis politiques de l’opposition ont été reconnus comme ayant fait la déclaration d’appartenance à l’opposition. Un fait que contestent deux autres partis qui brandissent les documents afférents à leurs déclarations. Une liste des partis politiques rendue publique par le ministère de l’intérieur et publié par le média Bi news affiche l’existence officielle de 18 partis politiques au Bénin. Des partis parmi lesquels figurent UP, BR, PRD, UDBN, MOELE-Bénin, FCBD, PFR, PER, NFN, LNA, LBM, FCBE, RLC, Les Démocrates, DUD, GSR, Restaurer l’Espoir, MPL.

Cette liste ne soulève aucune polémique puisque ces 18 partis ont bien eu leurs récépissés. Mais c’est au niveau de la classification faite des partis selon qu’ils soient de la mouvance, de l’opposition et non inscrits que les premières contestations surviennent. Surtout dans le rang des partis de l’opposition. Selon la publication du ministère de l’intérieur et repris toujours par nos confrères de Bi news, on note deux catégories de partis de l’opposition. Il s’agit de ceux qui font l’opposition officiellement après avoir fait une déclaration d’appartenance à l’opposition envoyée au même ministère et ceux qui se contentent de déclarer juste qu’ils sont de l’opposition mais n’ont fait aucune déclaration. Dans cette dernière catégorie, le gouvernement loge Les Démocrates, le DUD, le GSR, Restaurer l’espoir et le MPL.

Mais à peine publiée, cette classification est contestée par Les Démocrates et le GSR qui brandissent les réponses par lesquelles le ministre de l’intérieur leur confrère le droit d’exercer comme parti de l’opposition. La première provient des Démocrates qui affichent le courrier N°335/MISP/DC/SGM/DPPAE/SA en date du 26 avril 2022 par lequel le ministre Alassane Séidou lui-même prend acte de la déclaration et de « son enregistrement ». Le GSR d’Antoine Guédou brandit le courrier N°050/MISP/DC/SGM/DPPAE/SA du 19 juillet 2022 où le même ministre prend acte et enregistre la déclaration d’appartenance à l’opposition. Au total donc, et sous réserve de la vérification de la déclaration d’appartenance à l’opposition des partis RLC et FCBE, on peut dire que quatre partis sont officiellement de l’opposition au Bénin.