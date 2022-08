Toujours à vive allure, parfois au nez et à la barbe des agents de sécurité, des conducteurs de tricycles s’illustrent dans le non-respect des prescriptions du code de la route dans la ville de Parakou. Ils foulent aux pieds les règlementations et interdictions des autorités communales. En plus des chargements hors gabarit, ils s’obstinent à ne pas respecter la décision des autorités de la ville de voir circuler ces engins à trois roues à partir de 18 heures. Malgré ces mesures, il n’est pas rare de les voir lourdement chargés de sacs divers ou des meubles encore en pleine circulation à travers les grandes artères de la ville slalomant entre les véhicules.

De même, ce sont les places des marchés publics qui leur servent de pistes de démonstration de leurs prouesses de conducteurs de tricycle, au grand dam des marchandes et des usagers. Au grand marché Arzèkè et celui de Dépôt, ils font la loi. Les vendeuses ne peuvent plus se passer d'eux à cause de la capacité de leurs engins à prendre de grandes quantités de marchandises à bas prix. À l'occasion ils sèment du désordre et empêcher les autres usagers de la route de circuler librement. A cela, s’ajoute le refus osé de certains parmi eux, de porter le casque. D’ailleurs ils ne sont pas les seuls à adopter ce comportement. De nombreux conducteurs de taxi-moto et certains jeunes récalcitrants se complaisent dans ce choix. Multipliant ainsi, les cas d'accident parfois mortels. Entre perpétuelle période de sensibilisation et répression, le choix est aujourd’hui laissé aux autorités policières et communales.