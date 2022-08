Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, a qualifié la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi à Taipei de "provocation inutile". Ce sont les Américains qui ont escaladé la tension dans la région, a-t-il souligné. "Sa visite n’est évidemment pas une visite non-officielle", a dit Lu Shaye à propos du voyage de Nancy Pelosi à Taïwan en évoquant sa deuxième position dans l’ordre de succession au président américain. Il a rappelé à cet égard que les puissances ayant des relations diplomatiques avec Pékin, y compris Washington depuis 1979, s'étaient engagées à respecter le principe d'une seule Chine. Ainsi, le peuple américain ne peut maintenir avec Taïwan que des relations non-officielles.

Taïwan, tout en ayant le statut d'une région autonome, fait partie intégrante du territoire chinois, et 181 pays du monde dont les États-Unis reconnaissent l'intégrité territoriale de la Chine, a conclu l'ambassadeur. Mardi soir, Mme Pelosi est arrivée à Taïwan au défi des injonctions de la Chine. Elle est le plus haut responsable américain depuis 25 ans à se rendre sur l'île. La Chine avait averti à plusieurs reprises la partie américaine que si le voyage avait lieu, il ne resterait pas sans conséquences et des mesures sévères seraient prises en réaction.