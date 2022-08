Depuis quelques jours, les tensions entre les deux joueurs stars du Paris saint-Germain (PSG), Neymar et Kylian Mbappé font les choux gras de la presse sportive. En effet, le penaltygate qui a éclaté le jour du match opposant le club parisien au Montpellier HSC (remporté par le PSG 5 - 2), avait fait réagir le brésilien âgé de 30 ans qui avait récemment liké une publication critiquant son coéquipier âgé de 23 ans. Cela avait montré que des tensions subsistaient entre les deux footballeurs. A cela s’ajoutent les révélations du journaliste brésilien Marcelo Bechler qui avait confié sur Twitter que Mbappé avait prolongé avec la promesse que l’équipe jouerait « pour lui ».

« Les choses sont gérées en interne au Paris Saint-Germain »

Selon le journaliste, c’est quelque chose qui n’a pas plu aux autres joueurs. En conséquence, Kylian Mbappé se sent isolé de ces derniers. Au regard de la situation, la mère du natif de Bondy a réagi pour visiblement tenter de calmer la situation. « Les choses sont gérées en interne au Paris Saint-Germain, tout va bien » a-t-elle déclaré dans une interview accordée au média Kora Plus. Pour rappel, le penaltygate avait valu à Mbappé de violentes critiques au Brésil. « Mbappé respire l'arrogance et l'individualisme depuis après son nouveau contrat avec le PSG » avait affirmé le site UOL.

« Nul doute qu'en début de saison Neymar a fait de l'ombre aux deux autres stars de l'attaque du PSG (Messi et Mbappé). Le Brésilien a également marqué son deuxième but du match, de la tête, à la 6e minute de la seconde mi-temps. Désormais, le numéro 10 compte 5 buts et 3 passes décisives en seulement trois matches de la saison jusqu'à présent. Lorsqu'il a été remplacé à la dernière minute du match, Neymar a été acclamé et applaudi même par le propriétaire du PSG présent au stade » avait pour sa part déclaré ESPN Brésil, estimant que Neymar "apprend" à Mbappé à tirer un penalty.