La perquisition du FBI chez l'ancien président Donald Trump semble créer plus de remous que prévus. Les fidèles partisans de M. Trump ont augmenté les menaces qui pèsent sur les forces de l'ordre à en croire la chaîne américaine Fox news. Selon la chaîne, les agences de renseignement ont enregistré une augmentation des menaces contre les forces de l'ordre. Une menace parlait même de déposer une bombe au bureau principal du FBI.

Outre ces messages, de nombreux appels à la guerre civile ont été enregistrés. Une situation qui inquiète les autorités américaines qui tentent de prévenir tout acte indésirable. Il y a quelques jours, un homme du nom de Ricky Shiffer a appelé à tuer les agents fédéraux avant de tenter de s'introduire dans les bureaux du FBI à Cincinnati. Il se disait prêt à la guerre et a été tué après une course poursuite avec les forces de l'ordre. Pour rappel, les agents du FBI ont fouillé la maison de Trump à Mar-a-Lago. Après la polémique causée par cette visite, ces derniers se sont dits à la recherche de documents sensibles concernant des armes nucléaires sans donner plus de détails. Lire ici.

Les agents du renseignement se sont concentrés sur le bureau du républicain et sur les locaux où réside l'ancien président lorsqu'il séjourne en Floride. Comme l'a affirmé son fils, Eric Trump, le FBI n'avait rien trouvé de compromettant, ne saisissant que des effets personnels et des photographies de certains membres de la famille.