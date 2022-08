Les autorités françaises ont évacué plus de 10.000 personnes à cause d’incendies de forêt dans le sud-ouest du pays, a fait savoir ce mercredi à la presse Martin Guespereau, préfet délégué de la Gironde à la défense et à la sécurité de la zone ouest. Il a précisé que l'incendie avait a brûlé 6.200 hectares de forêt. Les feux ont une influence néfaste sur la qualité de l’air. Ainsi, le site du préfète de la Gironde formule des recommandations à cet égard: "limiter le temps passé à l’extérieur, restreindre les activités physiques intenses en extérieur, surveiller de près les personnes à risques".

Face à l'ampleur des incendies, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé un appel aux employeurs des secteurs public et privé pour qu’ils libèrent au mois d'août "leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires" pour "qu'ils puissent rejoindre leurs collègues partout sur le territoire national" et lutter contre les feux.

Chaleur, vent et sécheresse

Un temps anormalement chaud, venteux et sec a engendré d’énormes incendies dans différentes régions du pays. Les services météo français ont enregistré un niveau extrêmement bas de précipitations en juillet. Ce mois s'inscrit "au second rang des mois les plus secs tous mois confondus" en France depuis le début des mesures en 1958-1959, avec un cumul de précipitations agrégées de 9,7 millimètres, a indiqué Météo-France à l'AFP. Jusqu'à présent, le mois le plus sec jamais enregistré remontait à mars 1961.

Selon le programme de l'UE de données sur l’état de la Terre Copernicus, les incendies ont dévasté depuis le début de l’année en France plus de 48.000 hectares de végétation, un record depuis ces quinze dernières années. Les foyers les plus importants sont recensés en Gironde. Rien qu’en juillet, environ 21.000 hectares de forêt y ont brûlé en seulement dix jours. Le président Emmanuel Macron a annoncé dans ce contexte un vaste projet de reforestation. (Tass)