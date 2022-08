Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a discuté mardi par téléphone avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor de l'agenda international, y compris de la situation en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe a félicité l'Afrique du sud pour sa position ferme contre ce qu'il appelle des tentatives de l’Occident d’impliquer l’Afrique dans le conflit avec Moscou. Les ministres ont réaffirmé leur intérêt mutuel à développer un dialogue politique, à renforcer la coopération commerciale, économique et autre réciproquement bénéfique, à coordonner les positions au sein des Brics, du G20, de l'ONU et d'autres plateformes internationales, a annoncé la diplomatie russe.

Pour rappel, l'Afrique du sud a refusé d'appliquer des sanctions contre la Russie après les salves de sanctions des USA et de leurs alliés européens. Pour le président Ramaphosa, cette guerre aurait même pu être évitée: « La guerre aurait pu être évitée si l'OTAN avait tenu compte des avertissements de ses propres dirigeants et responsables au fil des ans selon lesquels son expansion vers l'est conduirait à une plus grande, et non moins, instabilité dans la région », a déclaré le président sud-africain face aux élus de son pays. Une position qui ravit la Russie qui n'hésite pas à saluer son partenariat avec les pays africains. "Il est très gratifiant que d'éminents chefs militaires de nos États amis - le Burundi, la République de Guinée, le Cameroun, le Mali, le Soudan, l'Ouganda, le Tchad, l'Éthiopie et la République d'Afrique du Sud - soient présents dans cette salle aujourd'hui", a déclaré M Choïgou.