Plusieurs mois déjà que dure la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas cédé aux pressions, ni aux sanctions américaines et de leurs alliés. Au contraire, il a riposté en retour et les européens craignent depuis des ruptures d'approvisionnement de gaz, surtout en hiver. Pour le président Joe Biden, il ne faut rien lâcher. Mais pour son prédecesseur, Donald Trump, les choses auraient dû se passer autrement. Dans le podcast The Clay Travis & Buck Sexton Show, l'ancien président américain Donald Trump a insinué que l'Ukraine aurait pu "abandonner" le territoire de la Crimée et accepter de ne pas rejoindre l'Otan .

L'ancien président a également commenté la séance photo donnée par le président Zelensky et sa femme au magazine Vogue. "Probablement pas la meilleure chose", a déclaré Trump, avant d'ajouter que l'invasion de la Russie n'aurait "jamais eu lieu" s'il était encore président. Des propos déjà tenus dans le passé. "Il [Poutine] ne l'aurait pas fait avec moi. Il ne l'aurait pas fait. Au minimum, ils auraient dû conclure un accord... Ils auraient pu abandonner la Crimée. Ils auraient pu faire quelque chose avec l'OTAN, D'accord, nous n'allons pas rejoindre l'OTAN, et vous auriez un pays, parce que je crois que Poutine voulait conclure un accord... Et maintenant, je ne pense pas qu'il veuille conclure un accord. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de conclure un accord. Il fait exploser tout l'endroit. Je veux dire, il va prendre le contrôle de tout l'endroit . Et c'est très, très triste de voir ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Très, très triste.", a déclaré Trump.

L'ancien président américain pense que Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass, et qu'il va tout faire pour prendre le contrôle du pays tout entier (ndlr: de l'Ukraine). "Et quand vous regardez ces bâtiments totalement incendiés, ces gens sont tous morts. Vous avez perdu beaucoup de gens. C'est un accord qui aurait pu être réglé. N'aurait jamais dû arriver. Mais si cela devait arriver, cela aurait pu Et il a envoyé 200 000 soldats à la frontière pour négocier, et il n'a pas pu conclure un accord - et maintenant je ne suis pas sûr que vous puissiez conclure un accord très facilement." a-t-il ajouté.