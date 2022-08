Plusieurs mois après le début des hostilités en Ukraine, Kiev a décidé de lancer une vaste offensive pour tenter de récupérer les territoires perdus, y compris la Crimée. Galvanisé par l'aide américaine et européenne, les sanctions occidentales contre la Russie, le pouvoir Zelensky rêve d'une débâcle russe à l'issue de cette nouvelle offensive. Dans une vidéo diffusée sur la toile, il lance un avertissement aux russes, principalement aux militaires présents dans l'est du pays. Pour lui, il n'y a pas d'autres issues.

«L'Ukraine reprend ce qui est à elle... Kharkiv, Lougansk, Donetsk, Zaporizhzhia, les régions de Kherson, la Crimée et certainement les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov...Il est temps pour les soldats russes de fuir» C'est en substance le message du président ukrainien. Quelques heures plus tôt, l'Ukraine avait annoncé que 41 soldats russes avaient été tués depuis le début de l'offensive il y a quelques heures. Le pays signale avoir détruit d'autres entrepôts de munitions utilisés par les soldats russes. « Je veux que les occupants se rendent compte qu'il n' y aura pas de place pour eux en Ukraine. Certains d'entre eux veulent connaître nos plans mais vous n'entendrez pas les détails de la part d'un responsable parce que c'est la guerre et c'est comme ça ça se passe. Mais les occupants doivent savoir que nous les chasserons jusqu'à notre frontière dont la ligne n'a pas changé et les occupants le savent très bien. Si l'armée russe veut survivre, il est temps pour les soldats russes de fuir, de rentrer chez eux.» a affirmé le président Zelensky.

Le président ukrainien a donc appelé les militaires russes à se rendre leur promettant qu'ils seraient traités convenablement, conformément aux traités internationaux. De son côté, la Russie elle-aussi prépare une nouvelle riposte selon certaines sources. Selon des informations rapportées par l’administration Biden, la Russie aurait acquis des drones de fabrication iranienne à Téhéran ce mois-ci. À cet effet, les soldats russes rencontreraient même des difficultés depuis quelque temps.