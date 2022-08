Le président français Emmanuel Macron est revenu une fois encore ce vendredi 19 août sur la guerre que mène depuis quelques mois la Russie en Ukraine. Alors qu’il prononçait un discours lors d’une cérémonie entrant dans le cadre du 78ème anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas, le patron de l’Elysée a invité ses compatriotes à « accepter de payer le prix de la liberté » face aux conséquences de la crise ukrainienne liée la « brutale attaque » de la Russie.

«Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité et, unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs », a-t-il déclaré avant de faire remarquer que la guerre est aux portes de la France depuis le mois de février. Ce fut également l’occasion pour Emmanuel Macron d’inviter les uns et les autres à avoir une pieuse pensée pour le peuple ukrainien qui selon lui « résiste héroïquement aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs ».

"Violations flagrantes de la souveraineté des Etats"

«Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, les violations flagrantes de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s'imposer dans le quotidien de notre Europe, de nos voisins, de nos amis », avait-il ajouté. Notons qu’il y a quelques semaines, Emmanuel Macron avait prévenu ses compatriotes sur l’été qui pourrait être assez rude à cause de la guerre en Ukraine.