Depuis plusieurs années, le Bénin ne laisse plus de place à ses voisins de l’Afrique dans la production du coton. Il a encore brillé par sa production record de cette saison en prenant la première place sur le classement continental et la 10ème au niveau international devant le Mali et le Burkina Faso. Les efforts du gouvernement de la rupture dans la production cotonnière continuent de payer.

La preuve, le Bénin a gardé sa première place de puissance productrice de l'or blanc en Afrique. Du coup, il prend également le 10ème rang dans le classement mondial. Cet exploit vient de sa production au cours de la campagne cotonnière 2020-2021 où il a enregistré une production record de 728 000 tonnes de coton brut.

