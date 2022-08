Depuis quelques jours, une information de création d’une banque catholique circule sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques. Jugée erronée, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) est montée au créneau pour rectifier l’erreur par un communiqué. Il s’agit d’un projet de création au Bénin d'une société anonyme à vocation d'établissement financier et non de création d’une banque. C’est ce qui ressort du communiqué de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) en date du 25 août 2022.

Cette note est venue donc apporter des clarifications au sujet du communiqué du 14 juillet 2022 qui avait annoncé ledit projet. Pour la CEB, la démarche vise à être en conformité avec les dispositions de l'article 825 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, que l’annonce avait été faite. Malheureusement, il a eu de mauvaises interprétations qu’il urge de corriger. Selon elle, loin d’être une banque, le projet de création de la société dénommée par erreur « Ictus Bank» se veut être une S.A à vocation d'établissement financier ayant pour objet la réception de fonds de la clientèle, les opérations de crédits et d'autres opérations précises.

Ainsi, ces responsables de l’Eglise catholique du Bénin, en se basant sur les dispositions de l'article 13 de la loi portant réglementation bancaire, ont notifié et rectifié formellement l'emploi des termes « Bank», « banque » ou « bancaire » dans la dénomination commerciale de la société en création ainsi que dans les statuts et autres documents portant sur le projet de création. Mieux, ils ont décidé l'annulation de l'avis d'appel public à l'épargne du 14 juillet 2022. La CEB pense finaliser toutes les procédures légales et observer les dispositions de la BCEAO pour l’obtention d’un agrément formel auprès du ministère de l'économie et des finances, de la BCEAO et de la Commission Bancaire de l'UMOA.