Jérôme Rothen ce lundi sur l’antenne de RMC a tenu à faire des éclairages sur certains mots qui ont été attribués à Kylian Mbappé. Pour lui, l’attaquant français n’a jamais exigé le départ de Neymar. Pour celui-ci, le joueur ne se serait jamais permis de faire ce type de déclaration et il ne voudrait pas faire non plus de l’ombre à son coéquipier brésilien. « Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis. […] Kylian Mbappé ne veut pas faire d’ombre à Neymar. », a-t-il expliqué lors de son passage sur l’antenne de RMC.

« En voyant la qualité du match de Neymar ou de Messi et leur qualité de passe à Lille, bien sûr qu’il a envie de jouer avec ces joueurs-là. Il serait complètement débile de dire non. Comme il adorait jouer avec Angel Di Maria parce que Di Maria c’était le seul joueur qui jouait en première intention et qui le servait l’année dernière. », a-t-il poursuivi au cours de son intervention ce lundi. Il y a quelques jours, l'ancien joueur du PSG devenu consultant s’était déjà prononcé le cas de l’attaquant français.

"ça c'est un vrai problème"

« Je pense que pour l’instant, ils n’ont pas réussi encore à tout mettre en place par rapport au projet vendu pour que Kylian reste », avait-il fait savoir. Pour lui, « c’est le club qui a vendu un projet où (le champion du monde français) est la pointe ». Toujours selon ses déclarations, le Brésilien aurait du « mal à digérer et à accepter le fait que Kylian soit tout en haut du projet et que lui soit en retrait. Ça c’est un vrai problème ».