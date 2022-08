L’attaquant brésilien Neymar serait convoité par le club anglais Chelsea. L’annonce a été faite par The Secret Scout qui précise que le club londonien a déjà engagé des discussions dans ce sens avec le Paris Saint Germain. Le contrat du Brésilien qui s’étend encore jusqu’en 2027 ne devrait pas être un obstacle aux différentes négociations selon les informations rapportées par les différents médias. La formation sportive anglaise serait tout de même sur le point de faire une belle offre au club francilien pour effectuer ce transfert.

Un bon début de saison pour Neymar

L’objectif de Chelsea qui a changé récemment d’équipe dirigeante est de renforcer son effectif avec de grands noms du football mondial. Le club londonien voudrait ainsi surfer sur les relations détériorées entre Neymar et le Paris SG ainsi que sur la récente crise entre lui et Mbappé pour l'attirer en Premier League. Rappelons tout de même que l’attaquant brésilien a eu une remarquable performance en ce début de saison. Depuis son retour des vacances, il s’est illustré par 8 buts et 6 passes décisives en seulement 5 matches disputés.

L'option Wilfried Zaha

Ces performances interviennent après les nombreuses polémiques dont il a fait l’objet au cours de ces derniers mois au sein du club francilien. Venu du Barça depuis 2017, l’attaquant Neymar est passé par plusieurs situations assez conflictuelles. En cas d’échec d’une arrivée de Neymar au sein des Bleus, le club anglais pourrait tourner ses espoirs vers Wilfried Zaha pour renforcer son effectif. Après huit années passées au Crystal Palace, l’Ivoirien est fortement suivi non seulement par Arsenal mais également par Chelsea.