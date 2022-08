En pleine tension entre la Chine, Taïwan et les USA et en pleine guerre en Ukraine, la Chine et la Russie vont mener des exercices militaires conjoints. C'est du moins ce que l'on peut retenir d'une annonce faite par la Chine il y a quelques heures. Mais pour la Chine ces exercices n'ont rien à voir avec les tensions actuelles en Ukraine et à Taïwan. Pour rappel, les deux pays alliés ont eu des positions similaires et se sont soutenus dans leur bras de fer avec les pays occidentaux. Pékin a refusé de sanctionner Moscou, et appelé au dialogue, pendant que Moscou a vivement critiqué la position américaine sur Taïwan et dénonçant la visite de Nancy Pelosi sur l'île.

Des militaires chinois se rendront en Russie pour participer à des exercices militaires conjoints avec Moscou, l'Inde, la Biélorussie pour ne citer que ces pays-là. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministère chinois de la Défense. La Chine précise toutefois que ces exercices n'ont rien à voir avec la situation géopolitique dans le monde et que sa participation avait lieu dans le cadre d'un accord de coopération annuel bilatéral avec la Russie. "L'objectif est d'approfondir la coopération concrète et amicale avec les armées des pays participants, d'améliorer le niveau de collaboration stratégique entre les parties participantes et de renforcer la capacité à répondre à diverses menaces pour la sécurité" peut-on lire dans un communiqué officiel.