Le gouvernement ukrainien a annulé samedi l'accord intergouvernemental russo-ukrainien sur la coopération scientifique, technique et économique en matière d'énergie nucléaire. C'est ce qu'a annoncé Taras Melnitchouk, représentant du gouvernement au parlement ukrainien.

"L'accord intergouvernemental russo-ukrainien sur la coopération scientifique, technique et économique en matière d'énergie nucléaire, signé le 14 janvier 1993 à Moscou, a été annulé", a-t-il écrit selon l'agence de presse russe TASS l'officiel ukrainien sur Telegram. L'information a été également rapportée par l'agence de presse d'Etat de l'Ukraine Ukinform. Selon l'agence de presse ukrainienne qui cite un de ses correspondants, la déclaration de cet officiel du pays de Zelensky est intervenue à la suite d'une réunion du gouvernement ukrainien.

Pour rappel, le 24 Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Depuis ce jour, les forces russes et ukrainiennes s'affrontent sur le terrain et le bilan des victimes s'alourdit au fur et à mesure que le temps passe. Plus tôt ce mois, Zelensky avait lancé un appel aux russes leur demandant de réagir car leur silence voudrait signifier qu'ils sont complices. Le mal se déroule à une telle échelle que garder le silence équivaut à de la complicité", avait averti le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo