C'est un phénomène extrêmement rare mais pas impossible. Selon des experts en génétique cités par le dailymail, il y a une chance sur un million qu'un tel phénomène se produise. Les jumeaux de Chantelle Broughton, une britannique de 29 ans ont des couleurs de peau différentes. Ce qui lui vaut bien des commentaires et des questions de personnes amusées par la situation. Son fils Ayon est né à l'hôpital de Nottingham City avec des yeux verts et une peau claire tandis que sa fille Azirah a les yeux bruns et un teint noir.

Chantelle est en réalité métisse parce qu'elle a un grand-père maternel nigérian, tandis que son compagnon Ashton, également âgé de 29 ans, est à moitié jamaïcain, à moitié écossais. La maman de trois enfants a révélé que les jumeaux ne semblaient pas trop différents les uns des autres à la naissance, mais au fil du temps, le teint de la peau d'Azirah a changé et est devenu "de plus en plus foncé". Les jumeaux ont désormais des caractères opposés même s'ils s'entendent bien. "Je pense qu'ils resteront comme ça. Je pense que leurs cheveux seront différents aussi. Azirah aura les cheveux épais et bouclés et ceux d'Ayon seront complètement différents. Vous pouvez déjà sentir la différence de texture" a déclaré la jeune mère.

"Quand vous avez une poussette avec des jumeaux, les gens semblent vous remarquer davantage de toute façon, je pense que les gens vont penser que j'ai eu deux enfants différents avec deux pères différents. Ils font une double prise et commentent à quel point c'est inhabituel. Les gens s'arrêtent juste et disent oh mon dieu, ils ont juste l'air totalement différents. J'ai eu des gens qui ont demandé: sont-ils tous les deux à vous?... Beaucoup de dames âgées m'arrêtent et me disent à quel point c'est beau. La plupart du temps, les gens ne veulent pas en parler, mais quand on leur dit, ils disent que c'est fou car on ne le voit pas très souvent. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, c'est certainement unique" a-t-elle rajouté.