Les États-Unis ne sont plus autorisés à procéder aux inspections des sites militaires russes comme convenu dans le cadre du traité New Start. Un communiqué de la diplomatie russe «a officiellement informé» Washington de la suspension temporaire de ces pratiques. L’inspection concernait notamment des bases de lancement de missiles ainsi que des bases aériennes et navales où sont déployés des missiles nucléaires.

«La Fédération de Russie est obligée de recourir à cette mesure [...] en raison des réalités existantes qui créent des avantages unilatéraux pour les États-Unis et privent la Russie de son droit d’effectuer des inspections sur le territoire américain», précise le communiqué de la diplomatie russe qui évoque également d’autres entraves. Elle fait remarquer que les différentes sanctions imposées à Moscou à cause de la crise ukrainienne constituent des blocages aux voyages des inspecteurs russes en plus des difficultés liées à la délivrance des visas.

"Nous gardons les discussions..."

«Les inspecteurs américains et les membres d’équipage de leurs avions n’ont pas de difficultés similaires», a annoncé également la diplomatie russe. La décision sera annulée dès la levée des différents goulots d’étranglement. Sans véritablement critiquer la décision de la Russie, les États-Unis ont annoncé qu’ils continueraient les discussions. «Nous gardons les discussions entre les parties relatives à l’application du traité confidentielles», a confié à l’AFP un porte-parole du département d’État. «Les principes de réciprocité, de prédictibilité et de stabilité mutuelles continueront à guider l’approche des États-Unis», a-t-il poursuivi.