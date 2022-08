Dans la journée d'hier, nous vous annoncions que Steven Seagal avait encensé le président russe Vladimir Poutine et a visité récemment un camp russe en Ukraine. L'information avait été annoncée par plusieurs médias occidentaux. Les photos de la visite ont été largement diffusés dans les médias. Sans surprise, plusieurs organisations qui se battent pour apporter leur aide à l'Ukraine ont vu d'un mauvais œil cette visite.

La visite de Steven Seagal dans un camp de prisonniers sous le contrôle de Moscou dans le pays de Zelensky fait réagir des organisations pro-ukraniennes. En effet, deux ongs Global Empowerment Mission et NOVA Ukraine ont réagi après que les photos du célèbre acteur ont été diffusées dans les médias. Et ces deux organisations n'ont pas fait l'éloge de l'acteur. L'information a été rapporté par le média américain TMZ dans une récente parution. Pour Michael Capponi, patron de Global Empowerment Mission, une organisation qui apporte de l'aide à l'Ukraine, a dénoncé une "désinformation dangereuse".

"L'idée ou la suggestion que l'Ukraine se fait cela à elle-même n'est pas seulement manifestement fausse, c'est une désinformation dangereuse et vient uniquement de la propagande russe", a affirmé le président de l'ONG qui estime que Steven Seagal agit comme un pion de Poutine. De son côté, Nova Ukraine a réagi par la voix d'un représentant de l'organisation qui a jugé ignoble que l'acteur se soit rendu dans ce camp de prisonniers rapporte TMZ. Toujours selon le même média, le représentant de l'ONG a affirmé que l'acteur devrait normalement se voir retirer des opportunités et des parrainages à cause de cette simple visite.