Les États-Unis ne soutiennent aucune action unilatérale, en particulier par la force, pour changer le statu quo de Taïwan, a rapporté jeudi Reuters, citant le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Selon lui, la politique américaine vis-à-vis de l'île n'a pas changé et toute la région souhaite la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le diplomate a ajouté que Washington était prêt à examiner les propositions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) pour une coopération avec les pays participant au dialogue quadripartite sur la sécurité (l'Australie, l'Inde, les États-Unis et le Japon).

Du 3 au 5 août, le chef de la diplomatie américaine pendra part à Phnom Penh (Cambodge) à des réunions des ministres des Affaires étrangères au format États-Unis-Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), au Sommet de l'Asie orientale (EAS) et au Forum régional de l'Asean sur la sécurité. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est a été fondée en 1967 et réunit aujourd'hui dix pays d'Asie du Sud-Est: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. Depuis le début de l'année, la présidence tournante de l'Asean est passée du Brunei au Cambodge.

Situation autour de Taïwan

Il faut noter que les relations entre les autorités chinoises et taïwanaises se sont détériorées ces derniers jours en raison de la visite de la présidente de la chambre basse du Congrès américain Nancy Pelosi sur l'île mardi et mercredi derniers. La Chine a averti à plusieurs reprises la partie américaine que si le voyage avait lieu, il ne resterait pas sans conséquences et des mesures sévères seraient prises. Immédiatement après l'arrivée de Mme Pelosi, Pékin a entamé des manœuvres militaires comprenant des tirs à munitions réelles dans six zones autour de Taïwan.

Taïwan possède son administration depuis 1949, lorsque l’île a accueilli les restes des forces du parti Guomindang dirigées par Tchang Kaï-chek (1887-1975) qui ont été vaincues dans la guerre civile chinoise. Depuis, Taipei conserve le drapeau et certains autres symboles de l'ancienne République de Chine qui a existé sur le continent avant l'arrivée au pouvoir des communistes. Selon la position officielle de Pékin, c'est une province de la Chine.