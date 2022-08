50 Cent a profité de son passage dans l’émission The Breakfast Club pour se rappeler d’une réaction qu’a eue la star américaine Beyoncé alors qu’un différend l'avait opposé à son époux. L’interprète de Candy Shop rapporte que l’épouse de Jay-Z a failli l’attaquer dans le cadre de cette affaire. Il indique notamment que l’incident se serait produit à Las Vegas.

« Elle a surgi. Je suis genre : « Attends, qu’est-ce que tu fais ? C’est entre moi et Jay-Z, ça ne te concerne pas ma fille ». », avait rapporté 50 Cent lors de son passage dans l’émission. Il fait alors remarquer qu’il était bien surpris de la réaction de la chanteuse américaine.

"Elle est toujours Beyoncé"

« Oh merde. » Je ne savais vraiment pas quoi faire. Ca fait partie de ces situations où tu te dis… Woah ! Si tu vas dire ça à Jay, il te regardera et te le diras : « Ouais, c’est bien arrivé. » Et moi je suis là… Woah, woah, woah. Et je ne sais vraiment pas comment répondre à ça. Parce qu’elle est toujours Beyoncé.», a-t-il poursuivi. Rappelons que les deux époux sont ensembles depuis plusieurs années et ne ratent pas une occasion de faire la Une des médias.