Samuel Eto’o a profité d’une conférence de presse qu’il a donnée ce mercredi à Dakar au Sénégal pour revenir sur la polémique et la tension qui ont prévalu entre son pays et l’Algérie à la suite du match de barrage retour de qualification à la Coupe du Monde. Le ton du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) est désormais plus doux dans ce dossier. Au cours de cette rencontre qu’il a eue avec la presse, l’ancien attaquant du Barça indique que cette situation est désormais du passé.

"Il y a eu beaucoup d'émotions"

«Pour ma part, il n’y a aucun problème, tout ça est derrière nous. Il y a eu beaucoup d’émotions. Beaucoup de choses se sont dites, mais je ne garde que les beaux souvenirs de ce beau pays, l’amour que ce peuple nous a témoigné et ce qu’il nous a apporté dans le monde du football», a notamment déclaré Samuel Eto’o au cours de cette conférence de presse. Il n’a pas manqué de se rappeler du soutien dont il a bénéficié de la part du président de la Fédération algérienne de football alors qu’il a manifesté le désir que se joue dans son pays, la CAN 2021.

Eto'o reconnaissant envers l'Algérie

« Le président de la Fédération algérienne, il s’est levé et il était à côté de moi. Évidemment, le football connaît beaucoup d’émotions et ces émotions ont pris une autre ampleur. Je déplore tout ça. Mais je n’irai jamais contre le peuple algérien parce que c’est un peuple fier, comme le peuple camerounais. Et ce peuple nous a tellement servis de grands joueurs qui sont nos idoles… Moi quand j’étais petit, je voulais ressembler à Rabah Madjer.», a-t-il martelé. Rappelons que le match ayant opposé l’Algérie au Cameroun s’est soldé par une série de polémiques après la victoire contestée des Lions indomptables.