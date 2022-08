La situation autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporijjia continue d'inquiéter les autorités. Si le président Zelensky appelle l'ONU à prendre en charge la centrale des mains des russes: « L'ONU doit assurer la sécurité de ce site stratégique, sa démilitarisation et sa libération complète des troupes russes » selon lui; le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres a averti d'un suicide en cas de dégât sur la centrale: «Nous devons dire les choses telles qu'elles sont: tout dégât potentiel à Zaporijjia serait un suicide» a-t-il déclaré.

Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est inquiété des risques de la situation actuelle, évoquant un «nouveau Tchernobyl» en cas de bombardement sur la centrale. Il a affirmé son soutien à l'Ukraine, lui qui a plusieurs fois rencontré le président russe Vladimir Poutine. "Je reste convaincu que la guerre finira par se terminer à la table des négociations, ce dont le président Zelensky et monsieur Guterres conviennent tous deux...Nous avons exprimé notre préoccupation concernant les conflits en cours autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Nous ne voulons pas d'un nouveau Tchernobyl...Nous avons dit au président Zelensky que la Türkiye apportera le soutien nécessaire à la reconstruction de l'Ukraine, comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour" a déclaré le président turc Erdogan.

Le président turc s'est ensuite félicité des accords qu'il a initiés concernant les livraisons de produits agricoles produits en Ukraine. "Le monde commence à ressentir les effets positifs de l'accord d'Istanbul, qui permet d'évacuer en toute sécurité les céréales ukrainiennes par la mer Noire... Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'ai été clair en rappelant qu'il n'existe pas de solution à la crise alimentaire mondiale sans garantir un accès mondial complet aux produits alimentaires de l'Ukraine et aux aliments et engrais russes... Il est essentiel de faire sortir les denrées alimentaires et les engrais d'Ukraine et de Russie en plus grandes quantités pour continuer à calmer les marchés des matières premières et faire baisser les prix" a-t-il ajouté