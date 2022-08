Aux États-Unis, le fléau relatif à la prolifération des armes à feu continue de faire des victimes. En effet, selon les informations rapportées par les médias, un employé d'un restaurant McDonald's de New-York a été blessé par balle pour avoir servi des frites froides. Le jeune serveur âgé de 23 ans est dans un état critique pour avoir été grièvement blessé au cou.

A en croire les précisions apportées par le journal américain New York Post, le drame se serait produit suite à une dispute qui a éclaté entre une femme de 40 ans et l’employé. Selon le média qui a fait référence à des sources policières, la cliente a fait appel à son enfant pour lui faire part du traitement dont elle a fait l’objet dans ce restaurant.

"Tentative de meurtre"

C’est alors que ce dernier débarque avec une arme à feu et tire dans le cou de l’employé. Le jeune homme de 20 ans est bien connu des services de police pour des crimes et délits. Selon la police de New-York, il a été mis aux arrêts et est poursuivi pour «tentative de meurtre» et «possession d'une arme à feu». L’employé du restaurant McDonald's quant à lui est toujours dans un état critique et hospitalisé.