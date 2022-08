Dans un contexte de guerre avec l’Ukraine, un militaire russe a brandi en public un crâne qui serait celui d’un soldat ukrainien. Même si le lieu de la déclaration n’a pas été rendue publique, le média «Daily Mail» fait savoir que le soldat est âgé de 36 ans et s’appelle Igor Mangushev. Il serait également le patron d’un mouvement ultranationaliste en Russie. Au sein de l’opinion publique, ledit mouvement serait associé au FSB, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie.

"On est en guerre"

Sur scène l’homme aurait tenu plusieurs propos assez graves dans ce contexte de conflit. «On est vivant, mais ce gars-là [en faisant référence à son crâne] est déjà mort. On va faire de son crâne un gobelet. On est en guerre avec l’idée que l’Ukraine est un État antirusse. Il ne peut pas y avoir de paix. On doit dé-Ukrainiser l’Ukraine. Ça sera une tragédie pour les soldats ukrainiens, et on s’en fout du nombre de soldats qu’on va devoir tuer. Tous les défenseurs de l’idéologie ukrainienne doivent être tués», a-t-il déclaré.

"Profanation des corps des morts"

Pour l’heure, ce geste du militaire russe a suscité une vague d’indignations sur les réseaux sociaux. Des appels à l’endroit de la communauté internationale se multiplient afin que des sanctions soient prononcées contre la Russie après la publication de ces mots. Notons également que brandir le crâne d’un mort n’est pas autorisé par la législation en Russie. Il s’agit d’un acte qui est puni par le Code criminel de la Fédération de Russie. L’article 244 de cette législation considère cet acte comme la «profanation des corps des morts».