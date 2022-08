En Inde, les médias ont rapporté une situation très peu ordinaire qui a eu lieu dans la région de Lakhimpur Kheri. En effet, une femme a coupé la partie génitale de son époux. La raison évoquée est que l’homme aurait essayé de violer sa fille âgée de 14 ans. A en croire le média indien «Times of India» qui rapporte l’information, la femme ne serait pas sur les lieux alors que l’homme aurait eu son initiative.

"Je l'ai pris la main dans le sac"

Il aurait été surpris par sa femme alors que cette dernière revenait d’une course. Toujours selon les informations rapportées par le média indien, l’homme aurait également essayé d’agresser la femme qui essayait de s’interposer. «Heureusement, je suis rentrée chez moi juste à temps et je l’ai pris la main dans le sac», s’est exprimé la femme. «J’ai alors pris un couteau dans la cuisine et je lui ai coupé les parties génitales pour lui donner une leçon», a-t-elle martelé par la suite dans son intervention. L’état de santé de l’homme serait tout de même assez critique à cause des blessures liées à l’acte de sa compagne.

"Je n'ai aucun regret pour ce que j'ai fait"

Âgé de 32 ans, le mis en cause pourrait également faire face à des accusations de viol sur mineur. Pour l’heure, aucune information n’a tout de même filtré sur une éventuelle poursuite qui pourrait être engagée contre la femme qui martèle n’avoir aucun regret face à cet acte. « Je n’ai aucun regret pour ce que j’ai fait », a-t-elle martelé. Notons que ces informations interviennent dans un contexte où la libération d’un gangs de violeurs dans le Gujarat suscite l’indignation de l’opinion publique. Au total, onze hommes condamnés à la prison à vie pour viol de Bilkis Bano, une musulmane enceinte avaient été libérés suite à une grâce.