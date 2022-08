La Direction exécutive nationale (Den) du Parti du Renouveau démocratique (Prd) et le Présidium du parti Union progressiste (Up) ont scellé définitivement leur fusion le samedi 06 août 2022 au domicile du président Adrien Houngbédji à Porto-Novo. C’est donc le fruit de cette rencontre qui a été concrétisé ce dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à travers la signature d’un protocole d’accord entre les responsables de l’Up et du Prd. Le Président de l’Up, Joseph Djogbénou, dans son intervention, a déclaré que dans les sociétés politiques contemporaines, il n’existe pas de grand Etat sans de grand dessein politique ni de grande démocratie sans grand parti politique.

C’est pourquoi, il a fait savoir que le Prd et l’Up sont désormais ensemble dans la chaine d’union politique pour le progrès et que les deux partis politiques muent par le grand destin du développement de notre patrie et la grandeur de notre démocratie sont déterminés à les réaliser dans le cadre d’un parti politique encore plus grand. Pour lui, l’Etat est une construction dynamique tendue vers la garantie de la satisfaction des besoins essentiels et existentiels de ceux qui vivent et la constitution d’une source providentielle au profit de ceux qui les trompent.

La qualité de ces constructions, dit-il, est tributaire de la qualité du cadre de l’offre politique qu’organise le système partisan. Selon lui, plus le cadre politique est déficient, plus l’offre politique est impertinente et incapable de satisfaire le droit inaliénable à l’épanouissement complet des individus et des groupes. Plus le cadre politique est efficient, plus adaptée et prodigieuse est l’offre politique capable de créer les conditions sécurisées de vie.

C’est dans cet ordre d’idée que le président Joseph Djogbéniou a tenu à préciser que dans la ligne indiquée depuis 2018, les instances délibérantes compétentes du PRD et de l’UP ont choisi d’emprunter le chemin de l’efficience politique qui répond avec pertinence à la détermination de leurs militants et sympathisants de contribuer qualitativement au renouvellement ainsi qu’à la réalisation de l’offre politique. Il a révélé que le PRD et l’Up ont été les artisans majeurs de la réforme du système partisan d’autant plus que leurs membres et dirigeants ont mesuré l’ampleur des dégâts provoqués par le dévoiement du multipartisme proclamé à juste titre à la conférence nationale des forces vives de la nation.

Le président Joseph Djogbénou précise que pour construire une Nation, il faut construire le commun. C’est pourquoi le Prd et l’Up ont accepté de se mettre ensemble et de fusionner leurs deux formations politiques par voie de mutation en une formation plus engageante, plus forte, plus en capacité de leur faire assumer leurs choix politiques et de leur permettre de les réaliser avec une formation politique riche de leurs expériences et de leurs ambitions de servir l’Etat et leurs concitoyens.

Il croit donc qu’«il est possible que la confiance entre les responsables soit porteuse d’une alchimie positive pour que la confiance des défis majeurs de politiques internes et internationales soit l’énergie impulsive du dépassement de soi ». Pour lui, il n’y a pas d’échec dans le temps historique aussi bien c’est à l’ancienne corde que l’on tisse la nouvelle, aussi avérer est la contribution de toutes les initiatives tentées, suspendues ou reprises à la célébration des résultats de ce jour. « Le doute, la prudence, l’inquiétude, le scepticisme voire la suspicion marqueront encore les rapports entre militants au sein du parti unifié » a -t-il lâché.