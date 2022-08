Atteinte à l’intégrité d’un cadavre. C’est du moins le motif pour lequel la police américaine a mis aux arrêts un homme du nom de Jeremy Pauley en Pennsylvanie. Le mis en cause âgé de 40 ans a acheté auprès d’une femme des parties de corps humains. A en croire les précisions qui ont été faites par un communiqué de la police du canton d’East Pennsboro, le mis en cause est visiblement spécialisé dans la vente de membres du corps humain.

Habitué à exhiber ses articles sur les réseaux sociaux

Il serait d’ailleurs habitué à exhiber fièrement sur les réseaux sociaux ses articles qui sont essentiellement des parties du corps humain. Sur une page du réseau social Facebook, il aurait posté selon la police des photos de seaux d'os et autres morceaux de corps, tels que des crânes, des mains, des cerveaux, des poumons ou encore de la peau humaine. Il aurait également à sa disposition une plateforme Web qui lui permet de proposer à ses clients la découverte de sa collection plutôt spéciale.

Libéré sous caution non garantie

A en croire la présentation qu’il fait de lui-même, il serait le directeur exécutif et conservateur en chef du musée The Memento Mori Museum. Poursuivi pour recel de biens volés et de trafic de produits illégaux, il a été libéré sous caution non garantie de 50.000 dollars en attendant la tenue de son procès. Notons que selon les résultats de l’enquête, les parties du corps humain vendues à l’homme proviendraient de la morgue central de l'Arkansas.