C’est une tragédie qui s’est produite aux Etats-Unis. Un père de famille a abattu l’ex-copain de sa fille qui essayait de la voir. Les faits se sont déroulés dans l’Etat américain de l’Ohio au cours du mois de juillet 2022. Ce n'est que récemment que la vidéo de la fusillade a refait surface. Le père de famille Mitch Duckro a tiré trois coups de feu sur l’ancien petit ami de sa fille, qui était entré par effraction dans son domicile familial. Selon les images capturées par une caméra de vidéosurveillance, on peut voir la victime, James Rayle, âgé de 22 ans, recevoir plusieurs balles après avoir forcé la porte d’entrée de la maison. D’après la police, l’homme était déjà mort avant l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux.

Un grand jury a voté contre son inculpation

Toujours dans la vidéo, on peut également entendre plusieurs personnes à l’intérieur de la Maison demander à James Rayle de partir. Parmi celles-ci figuraient une personne qui avait lancé un avertissement verbal concernant quelqu’un qui détient une arme à feu dans la maison. Face aux agents de police, le père de famille a reconnu sa culpabilité. A en croire la police, une autopsie a indiqué que l’homme de 22 ans a été blessé aux épaules et au dos. Néanmoins, plus tôt ce mois, un grand jury a voté contre son inculpation pour des accusations liées à l’incident. Pour rappel, les informations sur cette fusillade interviennent plusieurs semaines, après qu’une autre ait fait 9 morts.

Cette dernière s’était produite à Cincinnati, dans la matinée du dimanche 07 août 2022. L’incident a été confirmé par la police, qui affirme qu'aucune personne n'est « dans un état critique et la plupart de ces blessures sont des blessures aux membres inférieurs ». Arrivée sur les lieux, la police a riposté en tirant en direction du suspect. Ce dernier aurait pris la fuite sans que l'on sache s'il a été touché par un des tirs. Selon des informations, le suspect portait une chemise blanche et un pantalon sombre. Les enquêteurs parcourent la scène et recherchent des témoins pour l'identifier. Les images de la caméra seront également examinées selon les forces de l'ordre.