Un Sénégalais de 39 ans établi à Atlanta aux États-Unis est décédé après avoir été fauché par une automobiliste. Selon les informations rapportées par le média sénégalais « Les Echos », le défunt serait nommé Mouhamadou Sow. Il aurait franchi le sol américain en février dernier. Le drame serait survenu dans la soirée de lundi dernier. Alors que le Sénégalais retournait à son domicile après le travail, il a été mortellement fauché par la conductrice.

"L'automobiliste n'est pas inquiétée"

Toujours selon les informations rapportées par le médias « Les Echos », l’automobiliste serait restée jusqu’à l’arrivée des secours. Après les premiers soins prodigués par les secours, la victime aurait rendu l’âme au cours de son évacuation. La femme n’a tout de même pas été arrêtée selon un proche de la victime contactée par « Les Echos ». Pour l’heure, sa version des faits sera juste consignée dans un rapport de police qui n’est pas encore rendu public. On retient que la famille de la victime n’entend pas laisser l’affaire.

8000 dollars pour rapatrier le corps au Sénégal

Un avocat pourrait être engagé dans le but de faire la lumière sur les réelles conditions du décès de l’homme de 39 ans. Un levée de fonds a été lancée dans le but de rassembler le nécessaire pour le rapatriement de la dépouille mortelle au Sénégal. Au total, il faudra 8000 dollars soit l’équivalent de près de 5 millions de francs CFA. Rappelons que pour atteindre les États-Unis, le disparu a d’abord fait escale au Brésil où il passé quelques mois avant d’aller aux États-Unis. Il a foulé le sol américain en février dernier et est décédé quelques mois plus tard.