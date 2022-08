L’application de messagerie WhatsApp poursuit avec les différentes modifications sur sa plateforme. En effet, il est désormais possible de supprimer un message vieux de deux jours et douze heures de temps. Depuis octobre 2017, l’option serait possible uniquement pour les messages qui avaient fait sept minutes ou moins sur WhatsApp. La mise à jour ne permet tout de même pas de faire totalement disparaître les traces du message.

"Vous avez supprimé ce message"

L’inscription « Vous avez supprimé ce message » sera visible tant pour vous que pour votre interlocuteur. Comme une autre innovation apportée à WhatsApp, les utilisateurs qui aiment la discrétion auront la possibilité de dissimuler la mention "vu à", qui indique la dernière fois qu’un usager a utilisé WhatsApp. En d’autres mots, celles et ceux qui peuvent constater votre présence en ligne peut être contrôlé.

Quitter un groupe en toute discrétion

Il sera également possible pour les utilisateurs de la messagerie de quitter en toute discrétion un groupe WhatsApp. La pratique qui se faisait est que le départ d’un membre du groupe est notifié à tous les autres membres. La nouvelle fonctionnalité permet maintenant de quitter sans tambour ni trompette. L’annonce faite par WhatsApp est la possibilité d’éviter les captures d’écran des photos, vidéos ou messages à usage unique.