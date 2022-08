En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Depuis plus de 5 mois, les combats se poursuivent sur le terrain faisant de nombreuses victimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prend souvent la parole pour dire ce qu'ils pensent. Hier dimanche, le numéro un ukrainien a adressé un message aux citoyens russes et a affirmé qu'ils seront "complices" s'ils ne réagissent pas.

Le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel un russe qui ne réagisse pas devant les actions de leurs dirigeants en Ukraine et les a averti qu'ils seront complices. "Le mal se déroule à une telle échelle que garder le silence équivaut à de la complicité", a averti le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo diffusé dans la soir d'hier dimanche.

et le dirigeant va plus loin en affirmant que gardez le silence signifie que les russes soutiennent leurs autorités dans leurs actions depuis le début de l'offensive. "Si vous avez la nationalité russe et que vous restez silencieux, cela signifie que vous ne vous battez pas, ce qui implique que vous la soutenez (la guerre, NDLR)", estime le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky.