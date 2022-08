Dans la soirée d'hier jeudi 25 Août 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé d'avoir mis l'Europe aux portes d'une catastrophes nucléaire. "La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l’ensemble des Européens, aux portes d’une catastrophe nucléaire", a déclaré le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky dans la soirée alors que cela fait plus de six mois que l'offensive russe a été lancée dans son pays.

Plus de six mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain. Le numéro un ukrainien s'est une nouvelle fois prononcé sur le sujet dans une vidéo dans la soirée d'hier. Et le chef d'Etat ukrainien a accusé la Russie de mettre l'Europe «aux portes d’une catastrophe nucléaire». Zelensky a appelé à une réaction plus rapide de l'AIEA. "La réaction de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) devrait être beaucoup plus rapide qu’elle ne l’est", a affirmé M. Zelensky.

"Les Ukrainiens doivent savoir que nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter un scénario catastrophe. Mais cela ne dépend pas que de nous", a par ailleurs affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky disait pourquoi il n’a pas prévenu les ukrainiens avant le démarrage de l'offensive russe. "Si nous semons le chaos parmi les gens avant l'invasion, les Russes nous dévoreront. Parce que pendant le chaos, les gens fuient le pays", avait affirmé Volodymyr Zelensky.