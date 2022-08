Cela fait presque six mois maintenant que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Mais avant qu'elle ne soit lancée, la tension était palpable entre les pays pays. Récemment, les médias internationaux ont annoncé que les USA savaient que la Russie lancerait son offensive bien avant son démarrage. Dans la foulée Zelensky a accordé une interview au Washington Post dans laquelle le président ukrainien s'est laissé aller à des confidences. Le président ukrainien a avoué pourquoi il n'avait pas voulu avertir son peuple de l'imminence de l'offensive russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est confié au média américain The Washington Post. Dans l'interview publiée cette semaine, M. Zelensky reconnait qu'il n'a pas souhaité avertir son peuple que la Russie allait lancé l'offensive et il a dit pourquoi il a fait ce choix. "Si nous semons le chaos parmi les gens avant l'invasion, les Russes nous dévoreront. Parce que pendant le chaos, les gens fuient le pays", a déclaré le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien va encore plus loin et évoque des raisons économiques.

«Si nous avions communiqué (sur l'invasion, NDLR), alors j'aurais perdu 7 milliards de dollars par mois depuis octobre dernier, et au moment où les Russes ont attaqué, ils nous auraient battus en trois jours», a poursuivi le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui confie ce qu'il a dit aux partenaires de l'Ukraine concernant les alertes. "En ce qui concerne tous les avertissements ou signaux de certains partenaires, voici ce que je leur ai expliqué : Si nous n'avons pas assez d'armes, il nous sera difficile de nous battre. Nous les combattrons, c'est certain. Et ils ne veulent pas parler. [Le président russe Vladimir Poutine] n'a pas voulu communiquer depuis trois ans. Donc je ne veux pas écouter ces bêtises que les Russes sont prêts à dire, c'est des bêtises", a affirmé le numéro un ukrainien.