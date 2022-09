Du 23 au 24 septembre 2022, Le Bénin a participé aux 16èmes championnats d’Afrique de gymnastique aérobic au Caire en Egypte. Au terme de la compétition, les trois gymnastes béninois ont décroché trois (03) médailles dont deux de bronze et une d’argent. La Médaillée de bronze aux jeux de la solidarité islamique en Turquie, Amdivie Kouhounha était au Caire avec Reine Émilienne Houssou et Rodrigue Ahissou. En trio, le Bénin remporte la médaille d'argent. En mixte pair, Rodrigue Ahissou et Amdivie Kouhounha ont obtenu la médaille de bronze.

Ainsi, Rodrigue Ahissou a glané une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Amdivie Kouhounha de son côté a ramené une médaille d'argent et une médaille de bronze. Reine Émilienne Houssou s’est contentée de la médaille d'argent. Les trois gymnastes ont effectué le déplacement dans la capitale politique égyptienne, Le Caire, avec l’entraîneur Eusèbe Noutaï, le directeur technique national, Innocent Yaka et le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Gbaguidi. Innocent Yaka a même été retenu parmi les juges de la compétition. Pour la première fois, un Béninois a été juge technique lors d’une compétition de ce niveau. 7 pays ont pris part à ces championnats d’Afrique de gymnastique aérobic. Il s’agit de l'Égypte, de la Sierra Leone, du Cap Vert, du Maroc, du Bénin, du Cameroun et l'Algérie.