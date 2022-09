A quelques mois des élections législatives au Bénin, l'Union progressiste, Le Renouveau, a enregistré l'adhésion du Parti pour l'Engagement et la Relève de Nathanaēl Koty. C'est ce qu'a décidé cette formation politique lors de son Congrès extraordinaire le 1er septembre 2022, à son siège à Abomey-Calavi. Le député Orden Alladatin, convié à cette rencontre, a promis aux nouveaux adhérents, une transparence dans la collaboration.

"On a encore rien fait. C'est ensemble qu'on fera les choses "

"Le parti Union Progressiste Le Renouveau est à ses débuts. Rien n'est encore définitif pour qu'on dire que des personnes ont pris le train en marche. On a encore rien fait. C'est ensemble qu'on fera les choses. Les élections ne sont plus loin, on ira ensemble. Avec les dirigeants, on discutera de la conduite à tenir" a déclaré le député dans la langue locale fongbé. A l'en croire, dans le plan de l'Union Progressiste, Le Renouveau, il y aura très prochainement l'installation des structures de base parce qu'à ce niveau, rien n'est encore définitif . Tout est pour le moment provisoire.

Donc quand il "s'agira de l'installation définitive de ses structures de base, on le fera ensemble dans chaque commune, dans chaque circonscription électorale. On sera sur le même pied d'égalité. En ce moment tout le monde sera vigilant et veillera au grain. En clair, personne ne sera brimé. On fera tout sans animosité, mais dans la fraternité." a déclaré Orden Alladatin. Rappelons que l'Union Progressiste s'est entre-temps mariée avec le Parti du Renouveau Démocratique de Me Adrien Houngbédji. ce qui a donné lieu à l'UP, Le Renouveau.