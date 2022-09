La situation de deux américains détenus en Russie préoccupe les premiers responsables du pays de l'Oncle Sam. Brittney Griner, une célèbre basketteuse américaine et Paul Whelan, un ancien militaire sont détenus dans le pays dirigé par Vladimir Poutine depuis un moment maintenant. Les autorités américaines continuent de réfléchir sur les voies et moyens pour les ramener sur leur terre d'origine. C'est ce qu'a affirmé la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias internationaux.

Biden est toujours préoccupé par la situation de deux américains emprisonnés en Russie et il réfléchit aux voies et moyens pour les ramener aux Etats-Unis d'Amérique. C'est ce qu'il faut retenir des propos de la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre dans la journée d'hier vendredi 16 Septembre 2022 sans préciser ce que les USA mettent dans la balance pour obtenir leur rapatriement. Elle a également révélé que le numéro un américain a rencontré la conjointe de la basketteuse américaine Brittney Griner. «Le président est reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'en apprendre plus sur Brittney et Paul», a précisé Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche.

Le mois dernier, le président Biden jugeait inacceptable la condamnation de Brittney Griner. "Aujourd'hui, la citoyenne américaine Brittney Griner a été condamnée à une peine de prison qui rappelle une fois de plus ce que le monde savait déjà : la Russie détient à tort Brittney. C'est inacceptable, et j'appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu'elle puisse être avec sa femme, sa bien-aimée. ceux, amis et coéquipiers... Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour ramener Brittney et Paul Whelan à la maison en toute sécurité dès que possible.", a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué.