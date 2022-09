Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les USA ont choisi leur camp. L'administration Biden n'a raté aucune occasion pour fustiger l'action militaire lancée par le Président Vladimir Poutine. Et comme d'autres pays, les Etats-Unis ont infligé de multiples sanctions contre la Russie. Récemment l'ambassade des USA en Russie a lancé un appel aux ressortissants américains. En effet, l'ambassade américaine dans le pays de Poutine a demandé aux américain de quitter "aussi vite que possible" la Russie.

Dans la soirée d'hier mardi, les Etats Unis ont lancé un appel à ses ressortissants à travers une note évoquant les risques qu'encourent les binationaux en Russie. C'est à travers une note que les USA ont avertit leurs ressortissants sur le territoire de Vladimir Poutine. L'ambassade des USA a également demandé à ses ressortissants qui veulent quitter le pays de prendre des mesures rapidement. "Si vous voulez quitter la Russie, vous devriez prendre des dispositions indépendantes aussi vite que possible", précise la note.

Dans la note d'alerte, les USA ont exprimé leurs inquiétudes par rapport au danger qui guette les binationaux dans le pays de Poutine et a déconseillé aux américains de se rendre dans le pays. "La Russie peut refuser de reconnaître la citoyenneté américaine aux personnes ayant la double nationalité, empêcher leur départ de Russie, et enrôler les binationaux dans les services militaires", affirme l'ambassade des USA en Russie dans sa note d'alerte datant d'hier Mardi 27 Septembre rapportée par plusieurs média ce mercredi.