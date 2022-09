Depuis le début de la guerre en Ukraine, la question du nucléaire revient fréquemment. Que ce soit au niveau de la centrale de Zaporijjia, ou même de l'arme nucléaire. Pour rappel, le président Poutine avait, au début de l'offensive russe, avertit que son pays disposait de l'arme nucléaire et déconseillé toute intervention occidentale. Une déclaration qui avait fait craindre le pire en Occident. La Russie pourrait-elle utiliser l'arme nucléaire ? Le vice-ministre russe des Affaires étrangères à répondu à cette question.

Pour lui, Moscou peut utiliser l’arme nucléaire en cas de menace à l’existence du pays; ajoutant que ceci était indiqué dans la doctrine de l’État qui décrit tous les scénarios qui justifieraient une telle décision, a rappelé Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, à l’antenne de la chaîne Rossiya 24. Le mois dernier, la Russie avait évoqué la question de l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. «Du point de vue militaire, il n'est pas nécessaire de recourir aux armes nucléaires en Ukraine pour réaliser les objectifs fixés» avait affirmé Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense russe.

Le président Poutine avait lui-même abordé le sujet et affirmé que son pays ne menace personne avec l'arme nucléaire, mais l'utiliserait pour se défendre si besoin. "D'où vient ce genre de rhétorique? D'après leurs propres déclarations. Un politicien laisse échapper quelque chose, puis un autre, à un niveau très élevé - disons au niveau du ministère des Affaires étrangères - les hauts fonctionnaires fulminent à ce sujet. Et nous n'allons rien dire? Nous répondons en conséquence. Dès que nous avons répondu, ils ont dit: la Russie constitue une menace. Nous ne menaçons personne, mais tout le monde doit savoir ce que nous possédons et ce que nous utiliserons pour protéger notre souveraineté. Ce sont des choses évidentes", a souligné Poutine.