Le parti Dynamique Unitaire pour la démocratie (DUD) ne fait plus partie de l’opposition au pouvoir du président Patrice Talon. L’ancien ministre Valentin Aditi Houdé et ses militants ont rejoint hier jeudi 29 septembre, le nouveau parti présidentiel l’Union Progressiste le Renouveau (UPR). Le Professeur Joseph Djogbénou a réussi une fois de plus à mettre dans son escarcelle un poids lourd. En effet, le parti Dynamique Unitaire pour la démocratie(DUD) de l’ancien ministre Valentin Aditi Houdé a fait son adhésion hier jeudi 29 septembre au nouveau parti l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) qu’il dirige depuis qu’il a quitté la présidence de la Cour constitutionnelle pour se fondre dans la masse des hommes politiques béninois.

Cette fusion fait suite au congrès extraordinaire de dissolution. « Avant nous, reconnaissons-le, ce parti était déjà le plus grand au Bénin. Avec nous, ce qu’il devient, vous le devinez, n’a pas de comparaison dans le paysage politique national » a déclaré M. Valentin Houdé devant un parterre de militants et une délégation de l’UPR conduite par son président Joseph Djogbénou. La DUD faisait partie des formations politiques réunies au sein du Front pour la Restauration de la démocratie, un collectif des partis de l’opposition ayant soutenu la candidature du professeur Joël Aïvo, actuellement incarcéré à la prison de Missérété.

Cette fusion est la concrétisation de longues négociations entamées par Me Djogbénou avec de nombreux partis politiques pour la victoire des élections législatives du 8 janvier prochain. Plusieurs partis l’ont déjà rejoint notamment le Parti du Renouveau démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji.