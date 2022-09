Au Bénin, les prochaines élections législatives auront lieu le 08 janvier 2023. La Liste électorale informatisée provisoire est déjà prête. Selon le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ('Anip), en charge de la confection de cette liste, 6.709 888 potentiels électeurs ont été recensés. Ils figurent donc sur cette liste provisoire. Les béninois en âge de voter sont appelés à consulter ce fichier du 08 au 22 septembre 2022, à partir de leurs smartphones ou de simples téléphones.

Ceux qui sont sur Android, peuvent faire des modifications s'ils le souhaitent. Le gestionnaire mandataire de l'Anip a notamment rassuré quant à la fiabilité de cette liste. "Aujourd’hui je puis vous dire que nous avons une liste électorale informatisée provisoire fiable, soutenable et consolidable pour être la liste définitive qui servira de base aux élections législatives de 2023" a déclaré Cyrille Gougbédji. Il s'est par ailleurs adressé à ceux qui émettent toujours des doutes sur la fiabilité de cette Lei provisoire.

"Je le poursuis devant les tribunaux"

A l'en croire, si une personne à la preuve qu'un béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil , ou s'est fait établir une pièce d'identification et qu'elle porte l'information à la connaissance de l'Agence celle-ci fera son travail. "Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République et c'est sans état d'âme" informe le gestionnaire mandataire de cette agence gouvernementale. "Quand il s'agit de cas de fraudes...Si d'aventure on a la preuve qu'un agent de l'Anip s'investit dans un réseau mafieux de trafic d'êtres humains par la délivrance de faux documents, si cela est porté à ma connaissance, ce n'est pas que l'agent sera sorti des effectifs, je sais faire mon travail. Je le poursuis devant les tribunaux. Je l'ai déjà fait une fois, avec un agent sur lequel on avait eu des soupçons. Il a pris la fuite" a ajouté Cyrille Gougbédji.

Rappelons que les béninois en âge de voter ont du 08 au 22 septembre pour consulter la liste. Ceux qui ont un terminal Android, peuvent aller sur le site internet: Lei.anip.bj. Les détenteurs de téléphones simples n'auront qu'à taper: *139*7 * le numéro personnel d'identification #, a fait savoir le gestionnaire mandataire de l'Anip.