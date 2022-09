Une vraie fatwa serait-elle lancée contre l’opposition au Bénin ? A quelques mois des élections législatives, beaucoup d’hommes politiques de la majorité présidentielle ont basé leurs arguments de campagne sur la diabolisation de l’opposition. Fragilisée, l’opposition devrait encore résister aux attaques et dénigrements des acteurs de la mouvance. A quelques mois des élections législatives de Janvier 2023, les intentions de la majorité présidentielle se font de plus en plus claires. Si on sait qu’elle a bien envie de gagner haut les mains ces élections, on ignore jusque là à quelle proportion elle craint l’opposition.

La stratégie ne consiste pas à critiquer simplement l’opposition mais plutôt à jouer sur la psychologie des populations en montrant que l’opposition est une menace pour le développement. Samedi 24 septembre dernier, dans une émission sur E-Télé, un ancien député connu comme prédicateur musulman a affirmé en Fon que faire l’opposition c’est travailler contre le pouvoir et contre le développement. Dans le même weekend, un député en exercice déclare aux populations de la commune de Houéyogbé dans le Mono que si elles veulent que leur localité se développe et que... Lire la suite dans le journal PDF