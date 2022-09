Au Bénin, l'Agence béninoise pour l'environnement (APE) a lancé hier mardi 20 septembre une campagne d'inspection des morgues. Pendant 10 jours (du 20 au 30 septembre), 14 morgues des communes de Cotonou, Sèmè Kpodji, Porto-Novo, Ouidah, Abomey-Calavi et Allada seront inspectées. Ladite campagne qui permettra de recenser les nuisances environnementales générées par les activités des morgues, a donc démarré hier par la morgue du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant (CHUMEL) de Cotonou.

"Pour l'amélioration de la situation environnementale et sanitaire des morgues inspectées"

Durant ces 10 jours d'inspection, deux équipes de trois personnes avec mandat de l'Agence béninoise pour l'environnement, iront vérifier les conditions d'hygiène dans ces lieux de dépôt de cadavres. Selon le Directeur général de l'ABE, François Corneille Kèdowidé, " elles évalueront les risques environnementales liés aux activités dans les morgues, vérifieront l'existence de documents et feront les recommandations appropriées, pour l'amélioration de la situation environnementale et sanitaire des morgues inspectées".

Lors de la visite de la morgue du CHUMEL de Cotonou, le directeur de l'hôpital Lambert Loko Tonoudji, a exposé la difficulté majeure rencontrée. A l'en croire, l'essentiel "des problèmes évoqués, concerne les corps en réquisition, les corps abandonnés, ou les corps des bébés et mamans non identifiés et dont le tribunal tarde encore à ordonner l'inhumation". L’Agence béninoise pour l’environnement (ABE) est un établissement public à caractère scientifique créé au Bénin conformément aux dispositions de la loi n°94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique.