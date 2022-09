Le Réseau des organisations non gouvernementales pour la prévention sanitaire assainissement à la base - défenseur des consommateurs (ROPSAB-DC) en collaboration avec la mairie d'Abomey-Calavi a organisé, jeudi dernier en vue de mettre sur pied, un réseau de défense des consommateurs avec l'opérationnalisation des Officiers de police judiciaire dans les arrondissements dans cette commune. Corriger les dérives et protéger l'environnement et la santé des populations de la commune d'Abomey-Calavi.

Tel est l'objectif qui a réuni les ONG, les représentants de la Société civile, la direction départementale du cadre de vie de l'Atlantique et les autorités municipales autour d'une même table. Selon le directeur des services aux populations de la mairie d'Abomey-Calavi, Blaise Soglo, l'hygiène, l'assainissement et la défense des droits des consommateurs sont des préoccupations majeures qui tiennent à cœur au maire Evariste Angelo Ahouandjinou et toute son équipe.

Pour donc atteindre ces objectifs, il faut associer les acteurs de la chaîne. Ce qui justifie la présence des membres des différents démembrements. Initié par le Réseau des organisations non gouvernementales pour la prévention sanitaire assainissement à la base - défenseur des consommateurs (ROPSAB-DC) présidé par Prosper Agbotome et appuyé par le maire de Calavi, ledit creuset, est parti des dérapages de certaines ONG sur le terrain d'une part et de la mauvaise foi de certains commerçants qui vendent des produits avariés aux populations, les exposant à des maladies graves.

Ce qu'il faut vite corriger. Pour Prosper Agbotome, il faut l'implication et l'implantation des officiers de police judiciaire (OPJ) dans chaque arrondissement de la commune afin de mieux contrôler et sanctionner les indélicats. Face à cette situation, le directeur des services aux populations a proposé la mise en place d'un comité opérationnel de veille, de sensibilisation qui prendra en compte la direction départementale de l'hygiène, de l'assainissement, la direction départementale du cadre de vie, la direction de l'Agriculture, la direction départementale de la santé sans oublier les ONGs qui interviennent dans les secteurs concernés avec, bien sûr, l'appui technique de la police judiciaire. Il faut noter la présence à cette séance du directeur départemental du cadre de vie, Dr Rosaire Attolou. Ce dernier a béni l'initiative. Il a épousé l'idée de synergie d'action des acteurs pour une lutte efficace et la protection des populations.