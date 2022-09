Après la fusion entre le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et L'Union Progressiste, les anciens membres des bureaux politiques , des directions exécutives nationales, et coordinations départementales des deux formations politiques, se sont rencontrés récemment au siège du nouveau parti l'Union Progressiste, le Renouveau à Porto-Novo . A l'occasion, le président Joseph Djogbénou a remercié l'assistance pour avoir fait le déplacement. "En mettant les pieds en ces lieux, c'est la traduction de la confiance, de l'union, c'est l'annonce du progrès. En venant ici chers camarades, nous nous sommes encore éloignés un peu de qui nous étions et nous nous sommes rapprochés davantage de qui nous voulons être maintenant et demain" a déclaré le patron de l'Union Progressiste, le Renouveau.

"Tant et tant de victoires"

Joseph Djogbénou, est convaincu que le nouveau parti proclamera du nouveau siège, "tant et tant de victoires". Il a beaucoup insisté sur l'union entre les membres de l'Union Progressiste, le Renouveau. "Je voudrais au nom de tous, dire à celles et ceux qui ont eu cette intention, qui nous ont demandé de venir, qui nous ont demandé de rester, que ce que l'on a transmis doit être à nouveau transmis en mieux. Que ces lieux nous allons le transmettre en mieux, que l'héritage ne sera pas détruit, que l'héritage sera conservé, renforcé,". Il a par la suite invité tout le monde au travail.

"C'est la condition de la victoire totale"

"Je souhaite que maintenant, que demain, et que toujours, que dans toutes les équipes, les uns et les autres travaillent. Que dans toutes les intentions, les uns et les autres soient pris en compte. Qu'il n'y ait pas de quota, qu'il n'y ait pas de chiffres, qu'il n'y ait pas de limite. Nous le devons à vous tous, nous le devons à notre peuple, parce que c'est la condition de la victoire totale demain, après-demain et toujours" a déclaré l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Il ajoutera que la capitale Porto-Novo est" la lumière du Bénin et l'Union progressiste, le Renouveau rayonnera depuis la lumière du Bénin".