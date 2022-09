Dans une décision prise par le Directeur général de la police républicaine (DGPR), Soumaïla Yaya, selon Le Matinal, plus d’une centaine de policiers républicains ont été radiés pour violation du Code d’éthique et de déontologique. Ces policiers républicains radiés ont commis des actes répréhensibles.

Certains parmi eux ont été sanctionnés pour des actes liés à la corruption notamment pour avoir rançonné et extorqué des fonds chez des usagers. Les fonctionnaires de police qui ne font plus désormais partie de la police républicaine ont été surpris en flagrant délit grâce aux services de renseignements. Ecoutés par la commission de discipline, ceux-ci ont nié les faits qui leur sont reprochés mais ils ont été confondus par des preuves.

Outre les agents de la police républicaine renvoyés pour corruption, il y a également des agents de police qui ont été radiés pour désertion de poste. L’abandon de poste au sein de la police est de plus en plus courant, ceci à travers de multiples communiqués de presse que la hiérarchie policière publie chaque fois demandant à ces policiers déserteurs de rejoindre leur poste sinon ils seront considérés comme démissionnaires et radiés de la police.

La décision faisant donc état de la radiation des policiers pour corruption ou pour désertion de poste leur a déjà été notifiée depuis le mercredi 31 août 2022 jusqu’au soir du vendredi 2 septembre 2022. Il faut préciser qu’il reste une cinquantaine de fonctionnaires de police radiés qui vont recevoir leur notification dans cette semaine.