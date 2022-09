La Conférence des cadres du parti Restaurer l'Espoir (RE) s'est tenue, il y a quelques jours à Cotonou. Candide Azannaï, le président de cette formation politique, a lors de cet évènement, expliqué les raisons pour lesquelles RE n'ira pas aux prochaines élections législatives. Pour lui, "c'est dans une démocratie qu'on parle d'élection...Quand le PRD est parti aux élections, ils ont eu quel député?. Quand Houngbédji est allé aux élections, il a eu quoi? Entre nous, est-ce que Houngbédji et le PRD sont si impopulaires, qu'ils ne peuvent même pas avoir un seul conseiller, ce n'est pas possible...Prenez l'Udbn de Claudine Prudencio,...on va dire que l'Udbn est devenue si zéro que dans sa sphère là, il n'y a plus rien?, ouvrez les yeux, vous voulez que quelqu'un comme moi, un parti comme le vôtre se laisse ridiculiser comme ça?" a demandé l'ancien ministre à l'assistance.

"Ils n'ont qu'à continuer "

Pour lui, le parti Restaurer l'Espoir ne permettra pas à Patrice Talon et ses soutiens de rire de lui. "Ils n'ont qu'à continuer...mais nous ne serons marionnettes de personne' a poursuivi Candide Azannaï. L'ex-ministre de la défense est persuadé que dans le contexte actuel , on peut pas croire que participer à une élection garantira un avenir à son parti. "Si on va aux élections, même si on gagnait. Est-ce qu'on est sûr de gagner le nombre de députés pour faire le contre-poids" au régime actuel? s'est interrogé Azannaï Candide . Pour lui la réponse est tout simplement "Non".

Inutile de rappeler que le parti Restaurer l'Espoir est considéré comme un parti de l'aile dure de l'opposition, tout comme Les Démocrates. Mais la formation politique de Boni Yayi ne compte pas boycotté le scrutin. Ces responsables assurent qu'ils participeront à ces joutes électorales dans l'espoir de lever le maximum de sièges au parlement.